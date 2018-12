La Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia sara’ incorporata nella Banca del Nisseno Credito Cooperativo di Sommatino e Serradifalco. Il progetto di fusione e’ stato approvato con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze, ora si passera’ alla fase operativa. Con nove sportelli e 50 dipendenti tra Agrigento, Caltanissetta e Catania, al 30 settembre scorso la Banca del Nisseno registrava una raccolta di circa 280 milioni di euro e impieghi per 106 milioni. L’utile di esercizio di 47 mila euro evidenzia un’inversione rispetto al risultato dell’anno precedente che invece ha fatto registrare una perdita di 281 mila euro. La Bcc di Sambuca alla fine del terzo trimestre registrava una raccolta di 103 milioni di euro, impieghi per 58 milioni e utili per 44 mila euro. Ha sei sportelli tra Agrigento e Palermo e 23 dipendenti.