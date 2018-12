SUTERA – Raduno il prossimo 10 dicembre alle ore 10:00 presso il Palazzo Municipale per celebrare il rimpatrio dei i resti mortali del concittadino Cap. Magg. Lombardo Fedele, Medaglia d’Onore, caduto durante la Seconda Guerra Mondiale. Avrà inizio con il corteo funebre verso la Chiesa Maria SS. Del Carmelo, dove si celebrerà la messa in suffragio.. E’ prevista la sosta al Monumento dei Caduti e deposizione della Corona. A seguire il discorso delle Autorità. Snoderà poi il corteo funebre fino al Cimitero. Da sottolineare che nell’ambito della cerimonia di rimpatrio, verrà anche inaugurata una mostra dedicata ai Caduti della Seconda Guerra mondiale. I nostri Caduti – si legge nella locandina – sono “muti testimoni dell’impegno e del sacrificio delle nostre Foze Armate durante la Seconda Guerra mondiale. Di fronte alle Urne di questi Uomini, prendiamo l’impegno a non essere immemori non solo del loro sacrificio ma anche del significato storico delle vicende in cui furono coinvolti”