CATANIA – Ha preso a calci e pugni l’anziana madre di 73enne e le ha pure morso una mano perche’ gli ha negato del denaro. E’ l’accusa per la quale un disoccupato di 28 anni e’ stato arrestato a Catania dai carabinieri: era sotto l’effetto di stupefacenti. E’ accusato di tentativo diestorsione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. L’aggressione e’avvenuta in un’abitazione del quartiere di Librino. A dare l’allarme al 112 e’ stata una parente che abita nello stesso palazzo, nella quale la donna si e’ rifugiata. I militari al loro arrivo hanno trovato il giovane che tentava ancora di entrare con la forza nell’appartamento del parente e l’hanno immobilizzato ed ammanettato. L’anziana, trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale Garibaldi Nesima, e’ stata giudicata guaribile in otto giorni per un trauma facciale, un ematoma labbro inferiore, un morso nella mano sinistra ed ecchimosi sparse. Durante il trasferimento in caserma il 28enne con ripetuti calci ha infranto uno dei finestrini posteriori dell’auto dei militari. L’arrestato e’ stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.