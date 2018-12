I vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta hanno festeggiato questa mattina la loro patrona Santa Barbara. Alle 10 è stata officiata la messa, celebrata dal vescovo Mario Russotto. In piazza Garibaldi come da tradizione l’esposizione statica degli automezzi in dotazione al corpo, e poi due vigili del fuoco hanno posizionato il banner con l’immagine di Santa Barbara sul prospetto principale del duomo: padre Canalella ha infine fissato una corona d’alloro in cima alla Cattedrale.

