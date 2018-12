CALTANISSETTA. Equitazione, nuoto, tennis, cinema e musica. Sono le cinque punte di una stella chiamata integrazione che, anche in quest’anno scolastico 2018/2019, nell’Istituto Scolastico di Istruzione Superiore “Sen. Angelo Di Rocco” fa registrare livelli di eccellenza. Qui i ragazzi speciali, supportati dai loro stessi compagni di classe, hanno la possibilità di portare avanti un campo di attività tanto vario quanto multiforme. Merito della sensibilità della dirigente scolastica, la prof. Giuseppina Terranova, ma anche dell’impegno e dell’amorevole dedizione di docenti di sostegno, assistenti alla comunicazione e assistenti igienico personali, senza dimenticare il prezioso contributo in termini di sinergia offerto da parte degli stessi docenti curricolari. Un’offerta formativa che si sviluppa nel corso della settimana con iniziative programmate in modo da offrire ai ragazzi speciali che frequentano l’Istituto superiore nisseno un ventaglio di proposte in grado di formarne il bagaglio educativo ed umano. In particolare, una certa attenzione è dedicata all’equitazione con l’ippoterapia per affinarne le dinamiche emotive, affettive e relazionali. Molto apprezzata dai ragazzi speciali è anche l’attività in piscina nel contesto di un’esperienza che gli consente di migliorarne la motricità complessiva. Altro momento nel quale scuola e sport vanno a braccetto è quello del tennis, reso possibile grazie al fatto che, all’interno dell’Istituto superiore nisseno ci sono due campi che consentono lo svolgimento di piccoli quanto divertenti incontri. Il tutto senza dimenticare le emozioni che il cinema regala ai ragazzi speciali del “Di Rocco” con la visione di film appositamente scelti dagli stessi docenti che poi li guidano nella loro visione. E tra non molto prenderanno il via anche le attività musicali per le quali i ragazzi speciali hanno un debole particolare. Il tutto in un contesto stimolante e costruttivo nel quale le loro esigenze sono priorità in linea con gli obiettivi che il progetto per la loro integrazione si propone.