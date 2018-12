CALTANISSETTA – E’ in programma, lunedì 3 dicembre a Caltanissetta presso le Librerie Paoline, la presentazione del libro “Effetti desiderati: parole, psicofarmaci e relazioni – quando l’anima fa male” dello Psichiatra e Psicoterapeuta (Docente all’università Cattolica di Milano) Sergio Astori.

In un tempo in cui il tema del benessere psichico è affrontato quasi sempre – e solo – in modo sensazionalistico o allarmistico, questo saggio intende rispondere ai dubbi che circolano, soddisfacendo anche qualche curiosità sulle modalità di prevenzione e intervento disponibili a quarant’anni dalla riforma psichiatrica che ha preso il nome di Legge Basaglia. In un mondo della cura dove quasi sempre si sente parlare di effetti indesiderati, Effetti desiderati rimanda alla rottura dei luoghi comuni e alla ricerca di soluzioni valide e positive. Storie di tutti i giorni sono lette in un’ottica differente rispetto a come avrebbero potuto essere riportate in un trattato di psichiatria. Nei manuali scientifici le esemplificazioni sono spesso le uniche note di colore in mezzo a grigie elencazioni terapeutiche, statistiche di incidenza e prognosi. In questo percorso, invece, è rimessa al centro la vita non anestetizzata, con le espansioni, gli azzardi e gli imbarazzi che la dimensione umana comporta. Con l’incompiutezza, che è la prima cifra della fragilità e dell’unicità delle nostre esistenze.

L’appuntamento è fissato alle ore 16.30, l’autore dialogherà con Marta Banno (psicologa clinica e psicoterapeuta, associazione Oikos) e poi alle 18 il dibattito.