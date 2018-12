CALTANISSETTA – Una mostra di preziose acquasantiere si inaugura martedì 4 dicembre alle 17,15 al Museo Diocesano del Seminario, in collaborazione con la Delegazione nissena dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, retta dal Comm. Giovanni Virone.

“Pozzetti d’acqua” è il titolo suggestivo della mostra, pensata in omaggio a Francesca Fiandaca Riggi, già Direttrice del Museo Diocesano, scomparsa lo scorso anno proprio il 4 dicembre.

La collezione personale di Eugenia ed Ernesto Di Pietra, che comprende acquasantiere di tutte le epoche e stili, gentilmente messa a disposizione del Museo per l’esposizione, sarà illustrata prima del taglio del nastro inaugurale, per mettere in risalto il valore artistico e simbolico di un elemento architettonico fondamentale per l’ingresso nei luoghi di culto, contenitore di acqua lustrale dalla valenza purificatrice, esistente anche nelle cappelle e nelle case private, come legame simbolico con la presenza benedicente della divinità.

Dopo il saluto del Vescovo, Mons. Mario Russotto e dell’Ing. Maurizio Russo, Luogotenente Italia Sicilia dell’Ordine del Santo Sepolcro, due interventi sul tema della mostra: “Scrigno di bellezza” a cura dell’arch. Daniela Vullo, dirigente della Soprintendenza BB.CC. e “Acque sante” della prof. Daniela Fileccia, docente e storica dell’arte.

Un intervento musicale a cura dell’Istituto Musicale “V. Bellini” di Caltanissetta concluderà la prima parte della serata.

L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, normato dal diritto canonico e che ha sede nella Città del Vaticano, composto nella Diocesi nissena da 23 Cavalieri, 10 Dame e 7 Novizi, ha lo scopo di sostenere la presenza della Chiesa Cattolica in Terra Santa, coinvolgendo i cattolici di tutto il mondo nella promozione di opere di carità e di aiuto nei luoghi santi, spesso tormentati da conflitti di ogni tipo, con azioni solidali e formative particolarmente rivolte ai giovani cristiani che vivono in quei territori.