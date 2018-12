CALTANISSETTA – Sarà potenziata nei prossimi giorni l’illuminazione in corso Vittorio Emanuele nei tratti in cui, a seguito dell’installazione dei nuovi proiettori led, erano state dismesse le vecchie plafoniere sospese. A darne notizia è il sindaco, Giovanni Ruvolo, che ha ricevuto comunicazione dall’assessore al ramo, Giuseppe Tumminelli e dall’ufficio tecnico.

“Rassicuro i cittadini ed i residenti sulle condizioni di sicurezza del centro storico e di corso Vittorio Emanuele. Attualmente l’illuminazione della strada risponde ai requisiti della normativa vigente – afferma il sindaco – . Ciò non toglie che sulla base delle segnalazioni ricevute sia possibile potenziare l’illuminazione nel tratto di corso Vittorio Emanuele, sempre in coerenza con l’efficientamento energetico ormai imposto dalla normativa di settore. E’ ciò che stiamo facendo. Sicurezza e ordine pubblico in centro storico sono inoltre garantiti dal continuo lavoro delle forze dell’ordine che vi ripongono massima attenzione”.

Due nuovi proiettori saranno collocati in corso Vittorio Emanuele, angolo via XX Settembre e un terzo verrà collocato sempre in corso Vittorio Emanuele nei pressi dell’università. Gli ordini dei proiettori da parte dell’ufficio tecnico sono già partiti e, una volta consegnati, saranno installati nei prossimi giorni. (Foto di repertorio)