CALTANISSETTA – 15 anni, una passione per la fotografia ed un grande amore per la “Settimana Santa”. Francesco Tona, studente del liceo classico “R. Settimo”, ha mirabilmente riversato il suo estro negli scatti che comporranno “i colori del lutto”: mostra che raccoglie 49 fotografie scattate nel corso dei riti di preparazione alla Pasqua, secondo le tradizioni nissene. Si apre con una foto riguardante la preparazione della processione di Gesù Nazareno che si svolge la Domenica delle Palme, conducendo il simulacro del Cristo su un’arca totalmente infiorata. Le immagini raccontano poi la sfilata della Real Maestranza, le rappresentazioni sacre dell’A.TE.PA, la processione delle “Varicedde”, delle “Vare” e del Cristo Nero. La mostra verrà presentata il 14 dicembre alle ore 17, presso la Sala degli Oratori di Palazzo Moncada, e presentata lo stesso giorno alle 17:30, presso il Centro Espositivo d’Arte Contemporanea dell’ex rifugio antiaereo, nell’ambito delle manifestazioni per la Festa del Torrone. La mostra sarà visitabile fino al 23 dicembre.

Francesco Tona delinea il percorso emozionale e creativo, la scintilla che ha originato la mostra: “L’anno scorso il Gran cerimoniere della Real Maestranza, Gianni Taibi, che da tempo conosceva la mia passione per i riti della Settimana Santa, volle affidarmi l’incarico di raccogliere in delle immagini le mie sensazioni di ragazzo dinanzi alle tradizioni che più caratterizzano l’identità di questa città. Ho così scattato tante foto con le quali ho cercato di fermare tutti quei momenti che l’occhio abituato non guarda, percependoli come scontati. Ne è venuta fuori una sequenza di gesti, volti e opere d’arte che ci ricordano di quanti colori possono essere capaci la città di Caltanissetta e i suoi abitanti, anche nella celebrazione della sofferenza e della morte di quel Cristo che solo allora riusciamo a sentire vicino quasi toccandolo per mano. Una città che spesso durante l’anno descrive se stessa con grigiore invece nella Settimana Santa si esprime in una rassegna di colori. I colori del lutto.”