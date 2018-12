CALTANISSETTA L’Associazione Culturale Creative Spaces vuole concludere il 2018 nel migliore dei modi, vivendo a pieno Dalì e la Divina Commedia.

Tre appuntamenti da non perdere, nella magica cornice della mostra “Viaggio surreale nella Divina Commedia” di Salvador Dalì inaugurata il 7 dicembre 2018, in mostra fino al 24 febbraio 2019 presso la Galleria Civica d’Arte di Palazzo Moncada. Gli orari 10:00-13:00 / 17:00-20:00 da martedì a domenica.

Il primo, giovedì 27 dicembre ore 18:30, un talk a cura di Luigi Garbato, una chiacchierata su Dalì artista eclettico e il suo rapporto con i mass media. A conclusione dell’evento che si terrà nella Sala degli Oratori di Palazzo Moncada, si andrà insieme a visitare la mostra di Dalì. Parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza.

Secondo appuntamento Sabato 29 dicembre ore 19:00 Aperitivo Di_Vino, 3 sale, 110 xilografie, degustazione di vini delle cantine Lombardo e la stuzzicheria del Panificio Alù; ad aprire la serata un Live a cura di Luca Lo Giudice (Logaritmo) e Mosè Gato (Belsinistro) ed a seguire Dj set. Un evento che ci permetterà di vivere il museo in altre vesti, in un’atmosfera insolita per un il genio Dalì.

Gli eventi non terminano qui, pronti ad iniziare il nuovo anno con una degustazione di tè grazie alla collaborazione della sala da te Occasionalmente. Una degustazione che vi porterà a scoprire i mondi danteschi con il gusto caldo del tè. Giorno 4 gennaio 2019 dalle 17:00 avrà inizio un percorso sensoriale che mi inebrierà.

Per partecipare contattate Creative Spaces tramite la pagina Facebook

https://www.facebook.com/associazionecreativespaces/ o al 3275396202 o ancora a

creativespaces@libero.it

Ricordiamo che eccezionalmente per questa settimana le visite guidate si svolgeranno venerdì 28 orari 17:00/18:00/19:00 e non sabato 29.