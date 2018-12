CALTANISSETTA – Anche quest’anno, l’Istituto Comprensivo “Don Milani” come“Scuola Amica” dell’UNICEF, nel promuovere la tutela dei diritti dei bambini e nell’ambito del Progetto “Noi e gli Altri – Solidarietà e Rispetto”ha promosso una iniziativa solidale e ricreativa accogliendo presso il plesso“F. Cordova” i bambini e i ragazzi della Casa Famiglia “Tam Tam” e della“Casa del Sorriso” regalando loro momenti di gioia, spensieratezza e serenità attraverso l’esibizione del coro della Scuola Media “F. Cordova”diretto da Laura Failla, che ha eseguito un repertorio di suggestivi canti natalizi. L’apprezzata iniziativa, che si è svolta martedì 18 dicembre, si è conclusa con un rinfresco e la distribuzione di doni. Un grazie, per la riuscita dell’evento, alla Dirigente Scolastica Luigina Perricone, alle referenti UNICEF per la Scuola Secondaria, Letizia Valenza, per la Scuola Primaria, Liliana Zappalà ed ai rappresentanti dei genitori del Comitato UNICEF, Salvina Diliberti, a Debora Gurrera e a Maria D’Antoni. Nell’ambito dello stesso progetto le corali voci bianche Don Milani e Cordova,accompagnate dall’esamble di flauti della scuola secondaria,si sono esibite domenica a San Cataldo nella parrocchia Santa Maria di Nazareth in seno ad un evento promosso dal Comune di San Cataldo,dall’Associazione Scifo e dal Comitato UNICEF provinciale. Giorno 21 le stesse corali dell’Istituto,insieme agli alunni delle classi quinte della scuola Primaria del Plesso Don Milani, si esibiranno presso la casa di riposo Monsignor Moncada per allietare gli anziani ospiti.