CALTANISSETTA – Violenta la caduta sul selciato di una donna di 79 anni che poco prima delle 13, è stata investita da un veicolo in via Xiboli. L’anziana ha rovinosamente battuto la testa: l’investitrice si è fermata a prestare i primi soccorsi. Trasportata in ospedale, alla investita è stato riscontrato un trauma cranico; è stata poi dimessa con un prognosi di 30 giorni.