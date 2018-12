CALTANISSETTA – Da sabato 8 dicembre è online L’Auroranews.it, la nuova testata giornalistica della Diocesi di Caltanissetta, un nuovo spazio di informazione quotidiana, per seguire tutto quello che avviene nel mondo capillare della Chiesa nissena e intorno ad essa, per esprimere il punto di vista della Diocesi su quello che avviene nel territorio e oltre, per iscrivere questa lettura della società nella visione più ampia della Chiesa italiana e universale.

Raccontare una comunità in cui il popolo di Dio vive, lavora, costruisce, fatica, spera, ama, prega, è la mission de “L’Aurora webnews” che porta sul web la versione online dello storico periodico nisseno con gli strumenti ed il linguaggio della contemporaneità.

Sette sezioni tematiche: News e comunicati stampa, Parrocchie news, la Chiesa, Caritas e solidarietà, Istituzioni società e politica, Cultura, Approfondimenti. Le sezioni saranno accessibili anche dal sito della Diocesi e saranno costantemente aggiornate, così come i link collegati con le testate cattoliche nazionali e tutti i principali siti di area.

L’Auroranews vuole fare emergere il bene che non fa notizia e mettere insieme le esperienze positive di cui è ricco il nostro territorio e la nostra Chiesa locale. Parrocchie, associazioni, realtà solidali, Uffici di pastorale diocesani, saranno la rete in cui comincerà a circolare anche nel web il respiro di una identità che non si scoraggia, che crede nei valori e li traduce nei fatti quotidiani, che vuole dare voce ai dimenticati, fare luce sugli abbandoni, contrastare l’indifferenza e stimolare il dialogo tra tutte le energie sane che sono disponibili a dare un contributo.