Dovra’ scontare altri 10 mesi e 25 giorni ai domiciliari Giovanni Caramanna, 28 anni, rintracciato e arrestato dalla Squadra mobile di Enna, in esecuzione di sentenza definitiva emessa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, per tentato omicidio nei confronti della ex convivente. Caramanna ha gia’ scontato circa 3 anni ai domiciliari per aver provato a strangolare nel 2015 la donna con cui aveva interrotto la relazione sentimentale e che, qualche tempo dopo, si era presentata in casa dell’ex fidanzato per recuperare alcuni effetti personali. Caramanna, in uno scatto d’ira, la colpi’ al braccio con un coltello da cucina e prese per il collo la ragazza cercando di strangolarla, provocandole la frattura della clavicola e varie ecchimosi sul collo e sul volto. La giovane, ormai priva di sensi, cadde per terra in un lago di sangue. La madre di Caramanna convinse il figlio a chiamare la polizia. La ragazza riusci’ a salvarsi e a raccontare tutto agli investigatori