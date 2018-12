CALTANISSETTA – Venerdì 28 Dicembre, alle ore 18.00, presso la Galleria Civica d’Arte del seicentesco Palazzo Moncada -Largo Barile- di Caltanissetta, alla presenza del Sindaco Giovanni Ruvolo, dell’Assessore alla Cultura Pasquale Carlo Tornatore e del Presidente della Pro Loco Giuseppe D’Antona, verrà inaugurata la collettiva fotografica: “Borderless – sguardi senza confini”, organizzata e curata da Graziella Bellone.

Si tratta di un corpus di 36 foto dal formato di 100 x 65, stampate su forex 5mm, sia in bianco e nero che a colori, scattate in territorio nazionale e non in cui Patrizia Bluette, Gabriele Caruso, Zino Citelli, Giuseppe Costanzo, Massimiliano Ferro e Anna Mogavero, appassionati street photographer, propongono una lettura umana e significativa sul problema dell’integrazione.

Ogni scatto è medium di vissuti multietnici colti nella loro naturalezza e incisività per strada, nei mercati, nei luoghi di lavoro, tra i banchi di scuola attraverso espressioni, sguardi, gesti e situazioni offrendo la possibilità di sensibilizzare le coscienze alla convivenza interetnica e interculturale fondata sulla valorizzazione delle differenze.

La rassegna vuole essere un invito a cambiare la nostra percezione del “confine” e dei luoghi di appartenenza, a scoprirci e ri-scoprirci umani, interessati all’altro da noi, a trasmettere quell’empatia fondamentale e necessaria come primo passo per una vera integrazione.

La mostra è arricchita da un dittico di Adriano Maraldi, artista da 50 anni di vita professionale, affermato sia in Italia che all’estero, realizzato su tela con tecnica mista dalle dimensioni di 100×50.

L’INGRESSO È GRATUITO

Calendario della mostra

Da Venerdì 28 Dicembre 2018 a Venerdì 18 gennaio 2019

Dal martedì alla domenica: 10.00/ 13.00; 17.00/ 20.00

Esclusi 31 Dicembre 2018 e 1 gennaio 2019

INFO: Pro Loco- Palazzo Moncada: 0934 585890