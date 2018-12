CALTANISSETTA – Giovedì 20 Dicembre, presso il plesso F. Cordova dell’I.C. Don Milani, come da tradizione, si è svolto il “MERCATINO DI NATALE”, una manifestazione che ha coinvolto tutta la comunità scolastica: alunni, famiglie, docenti, personale ATA, rafforzando il senso di appartenenza all’Istituto e la coesione tra le sue varie componenti.

L’atmosfera natalizia ha fatto da sfondo al principale obiettivo dell’evento: la “SOLIDARIETA’” verso chi è meno fortunato di noi.

Tutte le classi dell’istituto: Scuola dell’infanzia Aldo Moro, F. Turati, Don Milani; Scuola Primaria Don Milani, G.Rodari e la Scuola Secondaria di primo grado F. Cordova, hanno collaborato, coadiuvati dalle famiglie, con impegno e dedizione, alla realizzazione di manufatti, che hanno arricchito e abbellito le bancarelle, gestite dagli alunni e dalle alunne coordinati dai loro insegnanti. Presente anche lo stand della Croce Rossa con la signora Marisa Milisenna.

Per realizzare l’evento gli alunni sono stati coinvolti in attività laboratoriali che hanno consentito di preparare i vari oggetti e di realizzare le vetrate artistiche che decorano le finestre del plesso Cordova.

Ciò che ha veramente meravigliato è stata la generosità dei visitatori, che comprendendo lo spirito dell’evento, hanno acquistato i vari manufatti contribuendo alla raccolta fondi.

La manifestazione, fortemente voluta dalla Preside L. M. E. Perricone, giunta alla sua quarta edizione, ha previsto anche l’esibizione dell’Orchestra del corso musicale della Scuola Filippo Cordova, diretta dalle professoresse L. Mosca, R. Casanova, T. Lunetta, B. Rosana, delle Corali Filippo Cordova e voci bianche Don Milani, dirette dalla professoressa L. Failla, dell’ensamble di flauti diretti dalla prof.ssa C. Palmeri e del coro degli alunni delle classi quinte con l’accompagnamento del flauto dolce.

Alla manifestazione hanno partecipato anche il sindaco, dott. G. Ruvolo e gli assessori P. Tornatore e G. Tumminelli.