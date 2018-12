Incidente stradale questo pomeriggio all’interno del parcheggio di Piazza Marconi dove una ultrasettantenne ha perso il controllo della propria vettura, scambiando il freno con l’accelleratore durante una manovra, e finendo per investire due persone per poi terminare la sua contro 2 veicoli in sosta. I pedoni, un uomo di 45 anni e una donna di 51, hanno riportato lievi ferite. Contusioni anche per l’anziana alla guida dell’auto, una Fiat 500, e per il passeggero, la figlia che era con lei.

(foto di repertorio)