CALTANISSETTA – Al termine del 5° Congresso provinciale del Sindacato Italiano Lavoratori

di Polizia di Caltanissetta – preceduto da un partecipato convegno sul tema “Vivere sicuri” presso l’auditorium del Liceo Scientifico “A. Volta” cui – dopo la relazione del segretario uscente Davide Chiarenza – hanno contribuito con i loro interventi, tra gli altri, il Presidente

della Corte di Appello di Caltanissetta Maria Grazia Vagliasindi, il Questore di Caltanissetta Giovanni Signer, l’avvocato Annalisa Petitto, Mimma Argurio della Segreteria Regionale CGIL SICILIA e Pietro Colapietro della Segretaria Nazionale SILP CGIL, alla presenza degli studenti della quinte classi dello stesso liceo e dei poliziotti e delegati sindacali della Questura di Caltanissetta – sono state rinnovate le cariche sindacali (direttivo e segreteria provinciale) del sindacato di Polizia di ispirazione CGIL.

All’unanimità è stato eletto nuovo Segretario Generale Provinciale del SILP CGIL di Caltanissetta Lino Mastrantonio che nell’assumere la carica ha ringraziato in particolar modo il Segretario uscente Davide Chiarenza alla cui importante esperienza sindacale si ispira e la cui opera intende continuare con rinnovato impegno, per la tutela dei diritti dei poliziotti e della sicurezza per i cittadini.

Lino Mastrantonio, 55 anni, da 36 anni in Polizia, Ispettore Superiore in servizio al Commissariato di Polizia di Niscemi, ha chiamato a fare parte della nuova Segreteria Provinciale i colleghi Giuseppe Carrubba, Salvatore Raimondi e Vito Gela. Al congresso hanno preso parte i vertici regionali del SILP CGIL Sicilia con il suo segretario generale Vito Alagna ed il Segretario Confederale CGIL Caltanissetta Ignazio Giudice entrambi hanno evidenziato l’importanza del SILP CGIL per rafforzare i diritti dei lavoratori della Polizia di Stato che garantiscono ogni giorno sicurezza nel territorio.