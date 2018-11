In Terza categoria prosegue la marcia vincente della Don Bosco Mussomeli che ha conquistato la terza vittoria di fila in altrettanti match battendo 0-1 fuori casa il Marco Pantani di Villarosa. A decidere la sfida è stato Mantio. Per il resto, vittoria dei sancataldesi dell’Acor 1-0 con il Sicilianamente con rete di Di Vita. S’impone anche l’Atletico Caterinese 2-0 con la Buterese, mentre la Nuova Petiliana Delia ha perso in casa 1-2 con l’Atletico Villalba in gol con Leone ed Ognibene . In classifica primo posto per Don Bosco Mussomeli con 9 punti, mentre a seguire c’è l’Atletico Caterinese con 6 punti.