SERRADIFALCO. La Giunta ha approvato la delibera con la quale ha bloccato le somme che non potranno essere soggette ad esecuzione forzata. Si tratta di un provvedimento che, in termini di legge, intende tutelare il Comune qualora dovessero registrarsi procedimenti di esecuzione forzata. In quel caso, infatti, proprio a seguito del provvedimento approvato in Giunta, le somme in precedenza non soggette ad esecuzione forzata sarebbero bloccate automaticamente in quanto necessarie per garantire i servizi essenziali del Comune e non potrebbero essere pignorate. In particolare, tra le somme vincolate per il primo semestre 2019, c’è in primo luogo l’importo delle somme destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei relativi oneri accessori per un ammontare di 975.000 euro. C’è poi l’importo delle rate dei mutui scadenti nel 1° semestre 2019 per 10.799,95 euro. Tra le somme destinate all’espletamento dei servizi indispensabili, ci sono quelle per l’amministrazione generale (35 mila euro), per il Servizio tecnico (15 mila euro), per il Servizio anagrafe e stato civile (1.000 euro), per i servizi di polizia locale ed amministrativa (1000 euro), per i Servizi di istruzione primaria e secondaria (16 mila euro), per i servizi necroscopici e cimiteriali (1000 euro), per il servizio di nettezza urbana (450 mila euro), per il Servizio di viabilità e illuminazione pubblica (85 mila euro), per un totale di 1.589.799,95 euro.