SAN CATALDO. Si è tenuto oggi presso il comune di San Cataldo un incontro fra le organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat Cisl, l’Amministrazione Comunale e la società Maik New Food, che gestisce il servizio di refezione scolastica presso il comune di San Cataldo. A renderlo noto è stato il segretario generale della Filcams Cgil Nuccio Corallo. La società paventava un esubero pari a due unità lavorative, ma le organizzazioni sindacali hanno prontamente contestato tale esubero, invitando la società a rivedere le proprie posizioni aziendali. Di concerto con le organizzazioni sindacali e l’Amministrazione Comunale i suddetti esuberi sono stati fortunatamente scongiurati e tutte le 26 lavoratrici lunedì 5 novembre verranno assunte e l’indomani inizierà il servizio di Refezione scolastica. Erano presenti alla riunione l’assessore ai Servizi Sociali Salvatore Sberna, i tecnici dell’assessorato, la società Maik New Food, per la Filcams CGIL di Caltanissetta il segretario generale Nuccio Corallo e Rocco Addario componente di segreteria, per la Fisascat Giuseppe Mastrosimone. Un risultato, quello raggiunto stamani, che è stato commentato favorevolmente da parte della Filcams Cgil di Caltanissetta, considerato che non ci saranno esuberi e che tutte le operatrici potranno essere impiegate regolarmente dalla società.