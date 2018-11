SAN CATALDO. Ormai le prossime festività natalizie si avvicinano ad ampi passi e così, per il secondo anno di fila, la Chiesa Madre ospiterà una mostra di presepi denominata, per l’appunto, “Presepi in mostra”. L’evento si svolgerà dal 7 dicembre al 13 gennaio e vedrà la presenza di diversi presepi artistici tutti da ammirare all’interno di una rassegna imperdibile. L’ingresso sarà libero. Per informazioni è possibile telefonare al 3494539302 oppure al 3475856956.