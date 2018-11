L’Interact Valle del Salso, in collaborazione con il Rotary Club, ha organizzato a Riesi un convegno dal tema “Percorsi della legalità” nel corso del quale il Tenente Colonnello dei Carabinieri Antonino Restuccia, del Comando Provinciale di Caltanissetta, ha relazionato su bullismo, bullismo femminile e cyberbullismo, ma anche su alcune devianze che affliggono non solo i giovani, quale l’uso delle sostanze stupefacenti e dell’alcool. L’attenzione degli oltre cinquanta giovani presenti all’incontro è stata catalizzata in particolare sull’analisi delle caratteristiche sociali, comportamentali e relazionali di tali devianti comportamenti, ma soprattutto sul parallelismo bullismo – mafia evidenziato dal relatore. L’appuntamento dell’Intercact, presieduto da Giuseppe Volpe, è stato particolarmente apprezzato quale momento di riflessione, confronto e crescita dei giovani soci protagonisti nella realtà sociale di un territorio importante qual è quello di Riesi, Sommatino, Delia, Mazzarino. Il Tenente Colonnello Restuccia ha quindi concluso il suo intervento con l’auspicio di una stretta sinergia tra studenti, mondo della scuola, associazionismo religioso e laico, spendendo parole di apprezzamento nei confronti dei giovani presenti al convegno sicuramente motivati dal porre in essere una concreta azione di aiuto verso chi è vittima del bullismo.