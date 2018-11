Marano: “La Sicilia perfetto ecosistema per sviluppo nuove tecnologie su tracciabilità alimentare”. De Luca: “Possibili applicazioni anche al mondo della sanità”.



MILANO – “La Sicilia potrebbe diventare un ecosistema per lo sviluppo ed applicazione delle tecnologie Blockchain e godere così, di uno sviluppo economico, valorizzando e difendendo il proprio made in, specialmente nel settore agroalimentare”. A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Jose Marano, presente a Milano insieme al collega Antonio De Luca al Blockchain Forum Italia, ovvero la prima fiera di settore per l’italia legata alla tecnologia Blockchain e dell’indotto tecnologico. “Ci troviamo ad un incontro – spiega De Luca – che rappresenta un vero e proprio collettore di tutte le iniziative in ambito fintech con un appuntamento equiparabile alla Borsa Internazionale del Turismo, allo SMAU o al MICAM. Stiamo verificando quali sono le possibili applicazioni di queste tecnologie al mondo della sanità, sia in termini di riduzione della spesa pubblica che di miglioramento dell’organizzazione del sistema sanitario. Per questo è importante che non solo aziende, ma anche rappresentanti istituzionali del territorio vi prendano parte”.

“La Blockchain – spiega Marano – ci porterà verso una nuova idea di democrazia. Non è semplicemente una tecnologia innovativa: contiene in sé una nuova visione di comunità. Gli elementi determinanti sono la trasparenza, l’incorruttibilità dei dati registrati, la decentralizzazione, la tracciabilità degli scambi. elementi che si sposano perfettamente con il nostro DDL che mira proprio alla tutela dei prodotti made in Sicily. Questi valori applicati al settore agroalimentare – conclude la deputata – hanno delle potenzialità enormi”.