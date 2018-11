MUSSOMELI – Tanto successo di pubblico ha avuto la presentazione del libro “ Il giro di Sicilia in 80+80 tappe di Mariagrazia Innecco e Mimmo Privitera, svoltasi la scorsa domenica a Palazzo Sgadari di Mussomeli, abilmente coordinata da Rita La Monica e curata, per la partita tecnica, da Salvatore Giardina. Un evento voluto da Tonino Calà e posto in essere dalle associazioni Symposium e BCsicilia Mussomeli. Ha intrattenuto il pubblico l’arch. Nucera con la sua interessante ed apprezzata relazione sui nostri beni culturali. Sono seguiti gli interventi di V. Picone che ha parlato di alcuni commenti “veritieri “ del viaggio di Goethe in Sicilia, e di Michele Schifano, collaboratore del portale “ i viaggi di Cicerone” , che ha dato risalto alle bellezze della Sicilia interna. La serata è stata animata ed apprezzata, anche, con gli intermezzi musicali dei musicisti Luisa Noto, Assunta Catalano, Maurizio Cardinale, Simone Milioto e Giuseppe Cardinale. Il graditissimo rinfresco finale, offerto dagli sponsor Vito Geraci, Graziano Catering e Caseificio Gadduzzo ha concluso la serata.(FOTO DI PEPPE PICCICA)