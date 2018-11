MUSSOMELI – (Dalla Scuola) Come ogni anno, al Primo Comprensivo “Leonardo da Vinci”, grazie alla disponibilità e sensibilità della nostra Dirigente, la Prof.ssa Valeria Vella, torna l’appuntamento con la “Festa dell’Albero” che ha come scopo la messa a dimora di nuovi alberi al fine di ricordare l’importanza del verde urbano e per fare delle riflessioni sul patrimonio boschivo del nostro paese. Come sempre sono stati gli alunni a giocare un ruolo fondamentale ed a fare sì che questa campagna divenisse un momento di mobilitazione civica diffusa ed anche un laboratorio educativo per ragazzi grandi e piccoli con la scuola quale interlocutore privilegiato e snodo territoriale per coinvolgere e sensibilizzare. “L’albero è un prezioso alleato nella lotta ai cambiamenti climatici e proteggerlo significa anche difendere il territorio e le specie che lo abitano ,dichiara la Prof.ssa Scozzaro, referente dell’iniziativa, ricordando che la sopracitata festa rappresenta anche l’occasione per ricordare che senza gli alberi, i polmoni verdi del pianeta, non c’è futuro e, anche se in piccola parte, attraverso delle piccole piantumazioni si vuole cercare di compensare la perdita degli spazi verdi martoriati sia dal cemento che dalle intemperie. Piantare un albero significa far nascere una nuova vita ed anche, metaforicamente ,far crescere un bambino di cui ci si dovrà prendere cura; ed è con questo intendimento che si è festeggiata la festa dell’albero. L’occasione festosa è servita anche a rimarcare l’importanza dello spazio verde nella nostra vita come mezzo di integrazione e socializzazione. Nell’arco della manifestazione i ragazzi della 3 A si sono cimentati nella lettura di brani inerenti la storia della festa dell’albero ed insieme a quelli della 3B hanno poi esposto dei brevi pensieri in lingua inglese, tradotti poi in italiano, mentre quelli di 1A,1B,2A e 2B hanno declamato significative poesie ed esposto alcuni cartelloni con commenti sotto lo sguardo attento dei docenti che erano entusiasti del proficuo lavoro svolto da tutte le classi. A corollario dell’evento il collaboratore scolastico Schifano, munito di vanga e di tanta buona volontà ha piantumato alcuni alberelli, offerti dal vivaio forestale di Cammarata, nel cortile della scuola mettendo fine ad una giornata passata all’insegna dello stare insieme rispettando l’ambiente che ci circonda”.