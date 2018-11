MUSSOMELI – Incoraggiati dalla solidarietà del nostro vescovo per l’ avviata iniziativa riguardante l’attuale problematica della disastrosa situazione viaria del Vallone, i componenti del comitato “Viabilità negata del Vallone” continuano ad attenzionare il territorio, e per bocca del suo referente Ciccio Amico ha voluto manifestare, in un’intervista video, il suo pensiero come potere intervenire concretamente con piccola manutenzione da porre in essere nel breve termine, come del resto esplicitato nella lettera fatta pervenire dalla Curia al comitato Viabilità del Vallone. Infatti, così si legge in un suo stralcio: “Tutta la Chiesa diocesana è al fianco dei cittadini nella protesta e nell’attenzione vigile rispetto alle responsabilità delle autorità competenti, nazionali, regionali e locali, senza sconti né eccezioni, e nel richiamarle ad essere immediatamente operative per offrire soluzioni a breve, medio e lungo termine ad un problema fondamentale per il rispetto della dignità e della libertà dei cittadini, in uno Stato che vuole ancora definirsi democratico, pienamente inserito, e non soltanto a parole, nella civiltà europea”. Per il Comitato, conoscendo il territorio, sono queste le possibili soluzioni a breve termine che si possono mettere in campo, coinvolgendo la deputazione regionale, interessando l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, l’ Esa – meccanizzazione agricole, il Libero Consorzio di Caltanissetta e l’Assessore regionale all’Agricoltura. Così nell’intervista Ciccio Amico: “In tutte le strade provinciali, ci sono ponti otturati, panchine intasate di fango, pietre, erbacce e sterpaglie, sede stradale invasa da fango e pietre”. Ed indica alcuni tratti viari: ”Mussomeli- Sutera, Fondovalle –Bompensiere, strada fino ad arrivare sulla SP nel ponte interrotto, ed anche, brevemente, all’uscita del paese per andare verso Soria –Tumarrano. E continua poi più dettagliatamente. (Il video – intervista)