MUSSOMELI – A seguito dell’incontro di lunedì scorso tra il Commissario straordinario del Libero Consorzio di Caltanissetta, dottorezza Rosalba Panvini, ed il Comitato Viabilità negata del Vallone, sulla pessima condizione viaria della provincia e la necessaria ed urgente manutenzione per alleviare i disagi dei collegamenti, c’è da segnalare che già da stamattina sulla strada provinciale 243 sono entrati in azione mezzi dell’ESA per eseguire i necessari lavori, così come discusso nell’anzidetto incontro. Si ha anche notizia che si sta provvedendo al reclutamento dei 30 forestali che saranno utilizzati a tal fine. Insomma, qualcosa si incomincia a muovere, mentre continua l’azione vigile dei componenti del Comitato Viabilità negata del Vallone, di cui è referente Ciccio Amico.