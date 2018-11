CALTANISSETTA – Una serata all’insegna della goliardia, del divertimento, della condivisione ma soprattutto una serata che ha sancito ufficialmente il legame tra la Pro Nissa, i suoi sponsor eD i suoi sostenitori. È questo in breve, quello che è accaduto sabato 24 novembre all’hotel San Michele di Caltanissetta nel corso del “ Gran Galà” organizzato dalla società nissena alla presenza di circa 150 persone; presente tra questi l’Assessore allo sport del comune di Caltanissetta, Carlo Campione, ed i consiglieri comunali Luigi Romano e Riccardo Rizza. A presentare l’evento l’eclettico Tony Maganuco supportato dal Responsabile della comunicazione della Pro Nissa Vincenzo Di Maria. La serata si è aperta con l’esibizione dei Fusibili, intervallata dalla presentazione della squadra, dello staff tecnico e dirigenziale. Al Presidente Savio Ferreri il compito di illustrare il progetto sportivo: portare alla ribalta nazionale la Pro Nissa e la città.

Presenti anche i rappresentanti degli sponsor che sostengono l’oneroso ed ambizioso progetto della società nissena. Nel corso della serata sancito il protocollo d’intesa tra la Pro Nissa e l’Isoprog (Istituto Somatogene per la Oncologia Personalizzata e la Ricerca OncoGenomica) con la presenza del direttore scientifico dottor Pierluigi Scalia e di Sonia Giugno in qualità di responsabile della comunicazione e socia. Isoprog, pur dedicandosi principalmente allo studio del genoma e alla lotta contro il cancro, sostiene che una condizione fisica non ottimale sia da ostacolo al raggiungimento del benessere e della felicità della persona. La Pro Nissa, d’altro canto, crede fermamente che ogni iniziativa volta a divulgare spirito sportivo e conoscenza in campo sportivo e biomedico, sia parte integrante dell’essere una squadra.

Una sinergia dunque che si realizza fra soggetti differenti e con competenze complementari non può che rendere più facile lo svolgimento di attività didattiche e di divulgazione di conoscenze indispensabili a fornire alla cittadinanza gli strumenti necessari al raggiungimento di uno stile di vita più attivo e salutare. Il fine ultimo di questa collaborazione è quello di tutelare la salute e creare una cultura del benessere in tutti i membri della comunità. Nella parte finale della serata è intervento il gruppo musicale Gattacicova. Per finire il taglio della torta che sancisce di fatto l’unione di intenti tra i dirigenti, Savio Ferreri, Salvatore Intorre, Fabio Cuda e Carmelo Milazzo, che cercheranno di portare, da qui a due anni, Caltanissetta nel gotha del calcio a5.