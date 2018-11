DELIA. L’amministrazione Ba­ncheri ha avviato l’­iter per la stabili­zzazione di 33 dipendenti a tempo determinato del Comu­ne di Delia. Si tratta di tutto il personale precario attualmente in ser­vizio. Per l’avvio dell’iter procedurale previsto dalla circolare del Dipartimento delle Autonomie Locali, la giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo invia­to ai responsabili di direzione perché provvedano a predisp­orre i provvedimenti necessari. “La mia Amministrazione – ha detto Gianfilippo Bancheri (nella foto) – già nel 2015 e 2016 è stata una delle poche a livello regionale a concludere un primo processo di stabilizzazione del personale precario, inquadrando 4 dipendenti a tempo indeterminato. Adesso cominceremo un altro percorso – ha aggiunto il primo cittadino – che dovrà farsi anch’esso nel rispetto delle norme finan­ziarie vigenti, per un numero di ore non inferiori a quelle svolte attualmente dal personale a tempo determinato. Ci faremo trovare pronti qualora dovessero verificarsi le condizioni previste dalla normativa vigente>>.