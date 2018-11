DELIA. La giunta municipale ha approvato, in linea amministrativa, due progetti relativi a cantieri di lavoro. Con il primo verrà sistemata la scalinata e gli spazi antistanti la chiesa Croce, l’altro riguarda invece la sistemazione della villetta retrostante l’abbeveratoio comunale di piazza Canale. <<Si tratta – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri (nella foto)– di interventi per sostenere le fasce più deboli della popolazione che patiscono più degli altri gli effetti della crisi economica. L’obiettivo è quello di attenuare la loro condizione di povertà e di emarginazione sociale causata dalla carenza di opportunità occupazionali, favorendo anche il loro inserimento nel mondo del lavoro di persone in cerca in occupazione. Si tratta anche – ha aggiunto Bancheri – di opere pubbliche utili per la comunità locale>>. I due cantieri di lavoro che saranno finanziati dall’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, <<sono stati approvati – ha aggiunto Bancheri nei tempi previsti senza ulteriori proroghe>>. Il progetto per la “Sistemazione della scalinata e degli spazi antistanti la chiesa Croce”, che è stato redatto, prevede una spesa di € 80.467,63, mentre quello relativo alla sistemazione della villetta retrostante l’abbeveratoio comunale è di €36.285,98. Entrambi sono stati redatti dall’ing. Mariana Barone, tecnico incaricato tramite procedura pubblica.