Tanti manifesti a Palermo pubblicizzano un incontro con lo “Spirito Santo” dove avverranno guarigioni e miracoli. L ‘evento è previsto per domenica 18 presso il San Paolo Palace hotel a cura della ong Faith in Charity”. Un appuntamento che ha fatto storcere il naso all’arcidiocesi di Palermo che “non condivide questo raduno e invita i fedeli a non parteciparvi”. All’Arcivescovado sono molto perplessi sulla serietà dell’incontro.