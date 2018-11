MILENA – Il dirigente scolastico del Comprensivo Milena Campofranco, dott. Calogera Genco, comunica che l’istituzione scolastica da lei diretta è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del Piano Integrato d’Istituto – PONFSE 2014-2020- Potenziamento del progetto nazionale ‘Sport di Classe’ per la Scuola Primaria, il progetto avente per titolo “Sportivamente…tutti insieme nessuno escluso. Il progetto, per un importo complessivo di € 7.764,00, è rivolto agli alunni della Scuola Primaria e prevede un modulo formativo di 60 ore Il progetto “Sportivamente…tutti insieme nessuno escluso”, coerente con le attività progettuali previste nel PTOF, nel PDM e nel RAV ha, quale obiettivo fondamentale, il potenziamento di un percorso di educazione motoria e sportiva che, traendo spunto dagli “atti” del gioco nelle sue variegate forme, faciliti la socializzazione, l’acquisizione delle capacità e delle abilità motorie e di un sano e corretto stile di vita. Il Piano, frutto di una progettualità partecipata e condivisa, nasce dalla necessità di dare una risposta educativa e formativa, attraverso attività e interventi che mirano al successo scolastico degli alunni. Tutti i bandi relativi al Progetto saranno pubblicati all’albo e sul sito web della scuola: www.icmilenacampofranco.edu.it