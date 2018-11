CALTANISSETTA – Si è svolto presso la Camera di Commercio di Caltanissetta il convegno “Sicurezza del lavoro e innovazione Tecnologica. Industria 4.0”. Un evento organizzato in collaborazione con INAIL, Ordine degli Architetti di Caltanissetta e Ordine dei Consulenti del Lavoro di Caltanissetta.

“Parlare di sicurezza oggi significa abbracciare le necessità di più soggetti e generazioni – ha sottolineato il Commissario Straordinario Giovanna Candura -. La cultura del lavoro, infatti, oggi riguarda sia i lavoratori sia i giovani ed è per questo che sono stati invitati a partecipare anche gli allievi”. Erano presenti, nella sala conferenze di Corso Vittorio Emanuele, gli studenti della VC Elettrotecnico dell’istituto “S. Mottura” di Caltanissetta.

“I professionisti oggi possono avvalersi di nuove tecnologie abilitanti capaci di semplificare le procedure e rendere più sicuri gli ambienti di lavoro – ha ribadito il Segretario Generale della Camera di Commercio di Caltanissetta Guido Barcellona -. L’ambiente virtuale è entrato a far parte del mondo del lavoro ampliando l’attenzione verso altre tematiche. Non si parla più di solo di sicurezza fisica ma anche virtuale attraverso la protezione dei dati e la connessione delle reti informatiche. Un focus che la Camera di Commercio di Caltanissetta, attraverso il Punti Impresa Digitale, intende portare avanti per far cogliere alle aziende tutte le opportunità di Industria 4.0”.

“Si parla molto di sicurezza sul lavoro ma mai abbastanza – ha ribadito il Presidente del Comitato Consultivo INAIL di Caltanissetta Katya Maniglia -. Un presupposto condiviso da enti pubblici e ordini professionali che, attraverso momenti formativi e divulgativi, cercano di far comprendere le nuove tecnologie invitando ad adattarle alla realtà che ci circonda”.

“Gli architetti sono presenti in questo ambito cercando di far capire alla società civile il vero significato, ormai dimenticato, del <<costruire>> – ha commentato il Presidente dell’Ordine degli Architetti Paolo Lo Iacono -. La qualità, per noi, è il presupposto indispensabile di qualsiasi costruzione artistica”.

“Qualsiasi contratto di lavoro o di appalto presuppone gli oneri legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – ha spiegato il Segretario dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Caltanissetta Andrea Milazzo -. Integrità fisica e personalità morale sono aspetti previsti nel codice civile. Concetti dinamici che devono evolversi in contemporanea alle innovazioni tecnologiche”.

Responsabilità, diritto al risarcimento, obblighi del coordinatore della progettazione del committente, dei responsabili dei lavoratori e lavoratori autonomi sono stati i principali approfondimenti trattati nell’intervento tecnico.

“La tutela integrale della persona e delle aziende passa attraverso lo studio della situazione di rischio e l’attuazione dei progetti per il miglioramento dell’ambiente di lavoro – ha spiegato il direttore territoriale delle sedi INAIL di Caltanissetta – Enna Filippo Buscemi -. In questo contesto diventa fondamentale investire sulla formazione dei lavoratori per far acquisire loro una mentalità sensibile e orientata alla cultura della sicurezza. Un approccio che deve essere modellato già in età infantile”.

“Dobbiamo procedere verso il futuro seguendo un approccio Management based orientato a programmare attività e pianificare le procedure se vogliamo riuscire a ridurre al minimo il rischio professionale. Un atteggiamento culturale che deve diventare parte integrante di ciascun individuo – ha precisato la referente INAIL Contarp Centrale Lucina Mercadante -. Le certificazioni di qualità, come UNI ISO 45001:2018, servono all’imprenditore per avere la certezza della correttezza delle procedure svolte. Il rischio, in questo contesto, diventa un’opportunità da cogliere per mettere in atto un’azione correttiva”.

“Esperienza, innovazione e tradizione sono le tre direttrici da usare per orientarsi e guardare l’azione da verso il futuro” ha concluso la referente INAIL Contarp Direzione Sicilia Daniela Bellomo illustrando un case history di successo.

Ridurre i costi della “non sicurezza” attuando una gestione efficace dell’innovazione non solo è possibile ma anche già realizzato. Le macchine intelligenti e interconnesse nate con Industria 4.0 possono oltrepassare la nuova frontiera della Progettazione 4.0 e, dunque, Prevenzione 4.0 e Sicurezza 4.0.