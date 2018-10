RAGUSA – “Non piu’ tempo di vernice sulla ruggine. Ora carta vetrata stucco e ci si rimbocca le maniche, si va avanti, niente passerelle ma fatti concreti” lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci dopo avere tagliato il nastro e e formalmente inaugurato il nuovo ospedale di Ragusa intitolato a Giovanni Paolo II. Quasi tredici anni di lavori “ma noi – ha aggiunto Musumeci – ragioniamo in mesi perche’ vogliamo andare via dalla Regione tra quattro anni e con opere realizzate”. Ora si pensa all’ospedale di Siracusa. “Mostra tutti i i segni di vetusta’; lavoriamo ora per Siracusa per posare anche li’ la prima pietra”