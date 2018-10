CALTANISSETTA – II Tesla Destination Tour arriva in Sicilia per una intensa giornata dedicata ad energia, mobilità e cucina. Oltre 1.400 km per raggiungere il Centro Culturale Polivalente ‘Michele Abbate’ nella splendida città di Caltanissetta che ha ospitato il convegno ‘Mobilità e Rinnovabili. Le nuove frontiere di sviluppo sostenibile’.

Ha dato il benvenuto agli ospiti l’assessore alla Viabilità, Vivibilità e AmbienteGiuseppe Tumminelli ricordando come la realtà nissena stia già applicando i paradigmi della mobilità sostenibile mediante una flotta di tre veicoli elettrici che dal Mercato Generale consegnano agli esercizi cittadini le derrate alimentari.

E’ intervenuto quindi il Prof. Rosario Miceli del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica del Polo Universitario di Caltanissetta ricordando che la produzione di energia da rinnovabili non è sempre prevedibile e quindi è necessario un sistema distribuito ed evoluto di reti per consentirne l’accumulo e la diffusione su larga scala. Essenziale in questo contesto è la figura dell’Ingegnere Elettrico, sempre più richiesta dal mondo del lavoro. L’Università siciliana costituisce un bacino importante di ingegneri che lavorano nel mondo dell’energia tanto che la maggior parte dei laureati del Polo di Caltanissetta trovano lavoro in meno di 12 mesi.

Marco Baudino, AD di Future Power ha preso la parola per raccontare il coinvolgimento attivo di Future Power nel Tour. Future Power, oltre a fornire le stoviglie Vipot realizzate in lolla di riso, con cui si servono i cibi durante tutte le tappe del Tour, mostra la sua vision di economia circolare attraverso il processo virtuoso con cui gli scarti della preparazione degli alimenti diventano risorse per la produzione di energia pulita e di fertilizzante organico stabilizzato. Proprio prendendo lo spunto dal caso dei veicoli elettrici del Mercato Generale di Caltanissetta Baudino ha ipotizzato un’auspicabile integrazione con l’installazione di un mini impianto di Digestione Anaerobica al servizio della realtà del Mercato e con enormi vantaggi di gestione degli scarti organici riutilizzati per la ricarica dei veicoli in dotazione, carrelli elevatori e transpallet compresi.

La tappa di Caltanissetta è stata teatro anche dell’ingresso tra i main sponsor che supportano il TDT di PFE, società di Cleaning, Facility Management e Servizi Avanzatiorientati al benessere fisico ed economico delle aziende. Vincenzo Tiranno ne ha illustrato la crescita sia in termini numerici che soffermandosi sulla metodologia di lavoro originale, Clever Job, brevetto per invenzione industriale messo a punto dall’area ricerca ed Innovazione di PFE. Interessante è stato l’approfondimento sulla importanza delle questioni ambientali nel mondo del cleaning. L’utilizzo razionale della energia e delle risorse sono i capisaldi della filosofia di PFE mantenuti e consolidati anche nel bell’esempio di cambio generazionale che vede la terza generazione in azienda.

Daniele Invernizzi, presidente dell’ente privato eV-Now! e vicepresidente del Tesla Owners Italia ha fatto un punto del Tour, partito oltre dieci mesi fa con l’obiettivo di dimostrare che una mobilità differente è possibile attraverso la concretezza del prototipo “Future Trailer”, il primo ed unico food truck ad energia rinnovabile. A seguire Invernizzifatto una panoramica sull’infrastruttura di ricarica attuale del nostro Paese ed ha approfondito alcuni temi legati alle attività di ricerca di eV-Now! e sulle nuove tecnologie di generazione dell’energia.

Gaetano Faraci di ViverEco è intervenuto approfondendo il tema del fotovoltaico e del mini eolico sottolineando la storicità dell’azienda che opera con successo nel mercato dell’energia dal 1972 proponendo ai clienti soluzioni provenienti dalle nuove tecnologie applicate alle fonti energetiche rinnovabili e che è presente sul territorio siciliano con undici punti Enel.

Ha concluso il panel degli interventi della giornata Michelangelo Lacagnina che ha pregiato la tappa del TDT con una esposizione delle sue opere. Profondamente legato al suo territorio, interpreta il calore e l’immediatezza della quotidianità siciliana attraverso la corposità dei colori. Michelangelo Lacagnina ha partecipato ad importanti eventi e concorsi riscontrando consensi da ogni parte del mondo con le sue opere di sperimentazione ceramica e vitrea presentate a Roma, Milano, Berlino, Dubai ed è tra gli artisti selezionati da Dolce&Gabbana per decorare i frigoriferi d’arte Smeg esposti a Los Angeles, Vancouver, New York e Londra.

Lo Show Cooking ha visto protagonista La Torre Catering che con il supporto dello chef Pietro La Torre e del figlio Vincenzo e forti dell’esperienza di chi da più di vent’anni opera nel settore catering hanno cucinato con l’energia del sole un risotto con riso carnaroli, purea di castagne, caprino di capra girgentana e funghi porcini dell’Etna.

Entusiasmante il bilancio energetico: il sole della Sicilia ha fornito quasi completamente il supporto energetico per cucinare per oltre 80 personeconsentendo al trailer di prelevare meno di un KWatt dalle proprie batterie.

Hanno supportato la tappa di Caltanissetta anche AMARA, Tentazioni e Sapori e l’ Hotel Charme Antichi Ricordi che ha gentilmente ospitato lo staff del TDT.