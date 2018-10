Nel mese di giugno una ragazza entra in un Caf di Messina per chiedere informazioni su un ‘abitazione della zona.Un impiegato (settantenne) la fa entrare nel suo ufficio e chiude la porta. Immediatamente comincia a far delle avances alla ragazza e , nonostante il suo diniego , si spinge fino a palpeggiarla.Provvidenziale una chiamata giunta al cellulare della ragazza che riferisce provenire da suo fratello che si trovava nel portone d’ingresso dell’edificio.A questo punto l’uomo desiste dal suo tentativo ma la ragazza decide di denunciarlo lo stesso.

Le relative indagini dei carabinieri porteranno all’arresto dell’uomo.