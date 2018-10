CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Il tavolo prefettizio convocato per le procedure di raffreddamento relative allo stato di agitazione del personale del comparto dell’Asp ha soddisfatto parzialmente le richieste avanzate dalle O.S Cgil Cisl e Uil.

Pur apprezzando la disponibilità al confronto della Direzione dell’ASP e prendendo atto degli atti formali che la stessa ha posto in essere riguardo le procedure di reclutamento del personale attraverso la definizione delle procedure di stabilizzazione quelle di mobilità e successivamente quelle concorsuali,si rimane in attesa di risposte certe riguardo agli altri punti della piattaforma di rivendicazioni sindacali quali la liquidazione delle indennità accessorie e dello straordinario ancora dovuti, la produttività anni 2015/16/17,i buoni pasto,l’ inquadramento in qualità di OSS del personale ausiliario e la mobilità interna che dovrebbe essere esperita prime della indizione dei concorsi esterni.

Ci riferiamo ad istituti contrattuali che pur previsti dal contratto integrativo aziendale non sono stati rispettati e che esigono risposte concrete.

Pertanto da parte sindacale si è rappresentata l’esigenza di addivenire in tempi brevi alla risoluzione delle questioni affrontate considerato che lavoratori non possono più subire una condizione che li sottoponga a notevoli aggravi di lavoro senza peraltro ricevere il giusto compenso previsto dalla legge.

Per tali ragioni Cgil Cisl e Uil “congelano “lo stato di agitazione e rilanciano l’urgenza della definizione di un calendario di convocazione di tavoli specifici per la risoluzione definitiva dei problemi.

Si auspica che la disponibilità al confronto mostrata dal Management si definisca operativamente con la convocazione immediata delle scriventi O.S. sulle tematiche specifiche ancora irrisolte, in caso contrario verrà riavviata con forza la protesta sindacale al momento responsabilmente sospesa.

Il Segretario Generale Il Segretario Provinciale Il Segretario Generale CGIL FP CISL FP UIL FPL Rosanna Moncada Assunta Tolentino Massimiliano Centorbi