CALTANISSETTA – Un rogo ha danneggiato, nella notte, un veicolo parcheggiato nello spazio condominiale di uno stabile in via Leonardo Da Vinci, nel quartiere San Luca a Caltanissetta. Alcuni residenti hanno avvisato i vigili del fuoco che giunti sul posto hanno immediatamente estinto il principio di incendio che aveva attanagliato la Maserati Ghibli intestata ad una società attiva nel settore dell’abbigliamento. Sul luogo, anche una pattuglia di polizia per i consueti accertamenti. (Foto di repertorio)