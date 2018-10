CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Stasera in una affollata assemblea del movimento “Prima di tutto i Nisseni” è stato manifestato il sostegno alla candidatura a sindaco di Michele Giarratana, candidatura proposta da Caltanissetta Protagonista.

Le intenzioni del movimento “Prima di tutto i Nisseni” rimangono di piena apertura al dialogo con tutti i partiti ed i movimenti che si riconoscono nel centro destra, auspicando un condiviso e ampio consenso ad una candidatura forte, competente e credibile, come quella di Giarratana.

Il movimento si augura che anche le altre forze di centro destra, dialogando costruttivamente, possano convergere sulla scelta odierna di pieno appoggio a Giarratana, così da consentire ad un professionista ed un amministratore serio e capace di vincere le prossime elezioni comunali e così lavorare per costruire il futuro che i nisseni meritano, mettendo finalmente al primo posto i bisogni e le speranze che altri hanno calpestato. #primadituttoinisseni

Il presidente Arialdo Giammusso