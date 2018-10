CALTANISSETTA – Al termine dell’incontro culturale svoltosi sabato scorso, 27 ottobre, nella sala cineforum dell’Istituto Testasecca gentilmente messa a disposizione del Presidente Alberto Maira, ed incentrato sulla figura della Beata Maria Cristina di Savoia regina delle due Sicilie, la Delegazione nissena dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon si è riunita in Assemblea per eleggere il Delegato provinciale per i prossimi tre anni.

La relazione sulla nuova Beata di Casa Savoia è stata tenuta dalla Presidente della sezione nissena dei Convegni Maria Cristina di Savoia, Giuseppina Battaglia, mentre l’introduzione spirituale è stata curata da mons. Calogero Panepinto, che della sezione nissena dei Convegni ne è il cappellano.

Al termine dell’incontro culturale si è dato il via all’Assemblea della Delegazione, e fatto l’elenco dei presenti ed avendo controllato la regolarità dei pagamenti delle quote sociali il Delegato uscente ha dichiarato la propria disponibilità a ricandidarsi ed ha chiesto agli intervenuti se ci fosse qualcuno interessato a presentare la propria candidatura.

Non avendo ricevuto risposta ha dato il via alle votazioni, iniziando a distribuire le schede di votazione. Ma l’Assemblea ha deciso di procedere per acclamazione rinnovando il mandato, ormai quasi trentennale, ad Enzo Falzone, Guardia d’Onore scelta e Cav.Uff. dell’Ordine al Merito civile di Casa Savoia.