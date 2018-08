Ha percorso più di 2 mila chilometri, su e giù per l’Italia, alla guida della sua “auto speciale”, per incontrare e regalare un sorriso ai bambini che ha avuto in cura al Santa Chiara di Pisa, ospedale dove opera, nel reparto di oncoematologia pediatrica e trapianto di midollo osseo. E’ la dottoressa “Doda”, al secolo Antonietta Oristano, che ha voluto sfruttare le sue ferie di agosto per la missione “Ridolina a domicilio”. Partita lo scorso 10 agosto da Pisa, “Doda” ha fatto tappa, stamattina, a Canicattini Bagni, dove abitava il piccolo Tommy, sottoposto a terapia al Santa Chiara, che la dottoressa “Doda”, insieme al dott. “Bazar” (Francesco Pisani), anch’egli medico e Presidente di Ridolina, aveva incontrato alla fine di novembre. In quell’occasione “Doda” e “Bazar”, avevano incontrato anche i ragazzi delle scuole della città ed erano stati ricevuti al Comune dal sindaco Marilena Miceli, e dall’assessore alla Cultura, Loretta Barbagallo. La Dottoressa “Doda” ha visitato altri piccoli pazienti, ha incontrato i familiari del piccolo Tommy ed è stata, nuovamente, ricevuta dal sindaco Miceli e dall’assessore alla cultura, ai quali ha presentato questa nuova iniziativa. Prima di Canicattini Bagni, “Ridolina a domicilio” era stata ad Avellino, Salerno, Cosenza, Messina e Catania. Il suo viaggio proseguirà per Caltanissetta, Acireale, San Vito lo Capo e il 24 agosto, il ritorno a Pisa, in nave. “Ridolina a domicilio” ha il patrocinio del Servizio Sanitario della Regione Toscana. (Fonte siracusa2000.com)

