CALTANISSETTA – Sequestri a raffica nel corso dei controlli effettuati dagli agenti della sezione nissena della Polizia stradale lungo le arterie urbane ed extraurbane. Il bilancio del Ferragosto, diramato ieri è rilevante: tredici auto sono state sequestrate, tre scooter fermati per due mesi e nove persone segnalate per guida senza patente.

Innumerevoli, poi, le altre infrazioni – tutte di minore entità – accertate nel corso degli stessi servizi approntati con altri reparti della Questura. Il grosso delle irregolarità, come capita spesso, sulla statale 640 arteria (ma anche sul raccordo autostradale) fra le più pericolose del centro Sicilia e dove in questo particolare periodo fioccano le multe per trasporti non autorizzati di carichi eccezionali. (di Stefano Gallo, fonte gds.it)

