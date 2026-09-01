Guiness Travel potenzia l’offerta per le festività invernali: 120 partenze nel mondo per Capodanno 2027

Guiness Travel, operatore specializzato in viaggi organizzati con accompagnatore dall’Italia, amplia la propria offerta per il periodo delle festività invernali mettendo a disposizione del mercato 120 partenze verso mete internazionali. La proposta registra una crescita sia nel numero complessivo degli itinerari sia nella varietà delle destinazioni rispetto all’anno precedente.

Questo risultato è frutto di un lavoro di programmazione avviato con largo anticipo insieme a compagnie aeree e partner locali. La scelta si inserisce in un contesto generale segnato dalle recenti tensioni geopolitiche e dai mutamenti dello scenario internazionale, fattori che hanno spinto diversi viaggiatori a rimandare le prenotazioni.

L’operatore intende così rispondere al costante desiderio di viaggiare attraverso una proposta strutturata e una programmazione ampia e consolidata in un momento chiave dell’anno.

Allotment aerei e servizi dedicati per il Capodanno 2027

La gestione delle partenze di fine anno costituisce tradizionalmente un passaggio critico per il settore turistico, a causa della forte concentrazione della domanda in tempi ristretti, della rapida riduzione dei posti volo e del precoce esaurimento delle strutture ricettive.

Per affrontare queste complessità, Guiness Travel ha impostato con mesi di anticipo l’offerta per il Capodanno 2027 attraverso importanti allotment aerei e una selezione mirata dei servizi a terra, garantendo disponibilità certe, tariffe bloccate e itinerari definiti nel dettaglio.

Le novità in catalogo: Sri Lanka e Thailandia

Tra le principali novità di questa stagione spicca l’ingresso del Gran Tour dello Sri Lanka, inserito per la prima volta nella programmazione di Capodanno. Viene inoltre potenziata l’offerta sulla Thailandia con un maggior numero di itinerari e combinazioni di viaggio.

Entrambi i paesi offrono tra dicembre e gennaio condizioni climatiche ottimali, caratterizzate da clima secco e temperature miti e piacevoli, adatte a combinare percorsi culturali, natura e soggiorni balneari.

Il lungo raggio tra conferme in Asia, Medio Oriente, Americhe e Africa

Il Giappone si conferma uno dei fulcri dell’offerta: il Capodanno coincide con lo Shōgatsu, la principale festività del calendario locale, offrendo la possibilità di assistere alla prima visita rituale dell’anno presso templi e santuari. Accanto ai percorsi classici, l’operatore introduce nuove formule di viaggio.

Protagonisti restano India e Vietnam, mentre offrono condizioni ideali per visite culturali e storiche zone come il Rajasthan, il Triangolo d’Oro e il Kerala. Grande interesse poi riscuote l’intera area dell’Indocina, con itinerari dedicati a Laos e Cambogia.

Nel catalogo trovano spazio mete iconiche e itinerari internazionali, come:

New York: con soggiorno in esclusiva confermato presso l’ hotel Marriott Marquis di Times Square , affacciato sull’area del countdown di Manhattan;

con soggiorno in esclusiva confermato presso l’ , affacciato sull’area del countdown di Manhattan; Medio Oriente e Nord Africa: viaggi alla scoperta di civiltà e territori in Egitto , Marocco , Oman e Arabia Saudita ;

viaggi alla scoperta di civiltà e territori in , , e ; Americhe e Africa: proposte dedicate a Messico, Perù, Argentina, Namibia, Sudafrica e Malesia.

Gli itinerari di medio e corto raggio in Europa e Turchia

Per i viaggiatori orientati verso il medio e corto raggio, l’offerta europea include le capitali dell’Europa centrale come Vienna, Praga e Budapest, ricche di mercatini e allestimenti luminosi, oltre a Parigi con i viali illuminati e Lisbona con il Portogallo per chi cerca un clima più temperato. Resta confermato il tour combinato tra Istanbul e Cappadocia, incentrato su paesaggi e patrimonio storico.

Accompagnatore dall’Italia e promozione Prenota Prima

La presenza costante del tour leader dall’Italia resta un elemento distintivo di tutti i viaggi firmati Guiness Travel, in quanto rappresenta uno dei valori centrali dell’azienda: la sicurezza. La figura affianca le guide locali, gestisce i fornitori sul posto e risolve gli imprevisti per garantire serenità ai partecipanti lungo tutto l’itinerario.

Per agevolare la clientela prima della fase di massima richiesta, è attiva la campagna promozionale Prenota Prima, valida per le prenotazioni confermate entro il 30 settembre sulle partenze di dicembre, che assicura l’accesso alle migliori condizioni e disponibilità.

Disponibilità dei materiali e presenza al TTG di Rimini

Il folderino dedicato “Dicembre & Capodanno 2027” è consultabile e scaricabile direttamente dal portale ufficiale di Guiness Travel. La pubblicazione sarà distribuita anche in occasione del TTG Travel Experience di Rimini, all’interno dell’Hub Astoi, dove l’operatore presenterà agli addetti ai lavori la programmazione completa per la stagione invernale.