Festa dell’Emigrato a Naro, successo per le due date organizzate dal’Associazione We Naro A.P.S.

Si è conclusa ieri la seconda serata della Festa dell’Emigrato, manifestazione organizzata dall’associazione We Naro A.P.S., che ha animato Naro con due giornate dedicate principalmente allo spettacolo e che ha fatto registrare una significativa partecipazione di pubblico.

La manifestazione ha rappresentato anche l’ultimo appuntamento del calendario estivo di We Naro A.P.S., che ha accompagnato la stagione con diverse iniziative rivolte alla comunità e ai visitatori.L’edizione della Festa dell’Emigrato si è svolta in parte in maniera diversa rispetto a quanto inizialmente programmato. Tra le attività previste vi era infatti la presenza di stand gastronomici e di street food, la cui partecipazione, per motivi legati a ferie, impegni già assunti in altre manifestazioni e iniziative organizzate nei comuni limitrofi, non è stata possibile. L’associazione We Naro A.P.S. si è quindi scusata con quanti avevano raggiunto Naro proprio per vivere l’esperienza dello street food. Allo stesso tempo, però, gli organizzatori hanno evidenziato anche un aspetto positivo: l’assenza degli stand ha permesso di concentrare tutte le attività nella piazza, trasformandola in un unico grande punto di ritrovo, accogliente e partecipato.

«Sono stati giorni molto partecipati – hanno commentato gli organizzatori – e questo ci ha riempito il cuore di gioia». Numerose sono state infatti le persone che hanno preso parte agli appuntamenti in programma, contribuendo a creare un clima di festa, condivisione e socialità. Al termine della manifestazione, We Naro A.P.S. ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Un particolare riconoscimento è stato rivolto alle Forze dell’Ordine, all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo e alla Polizia Municipale, per il supporto garantito durante le giornate della manifestazione.

Un ringraziamento è stato inoltre rivolto all’Amministrazione Comunale, al Sindaco, alla Pro Loco di Naro e all’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana. Un ruolo importante è stato riconosciuto anche agli sponsor, ai quali l’associazione dedicherà prossimamente un apposito post, così da dare maggiore visibilità alle realtà che hanno scelto di sostenere le iniziative di We Naro A.P.S. Il ringraziamento più sentito, però, è stato rivolto alla comunità narese. «Un grazie grandissimo va a tutti i naresi che, nonostante le mille difficoltà, hanno permesso e partecipato agli eventi, si sono complimentati con noi e ci hanno chiesto di non abbatterci e di andare avanti».

Parole che rappresentano, per l’associazione, il riconoscimento più importante al lavoro svolto durante tutta la stagione. Con la Festa dell’Emigrato si conclude dunque il calendario estivo di We Naro A.P.S., un percorso fatto di eventi, spettacoli e momenti di aggregazione che ha avuto come obiettivo quello di animare la città e creare occasioni di incontro per la comunità. Il bilancio finale, nonostante le difficoltà e alcuni cambiamenti rispetto ai programmi iniziali, resta positivo. We Naro A.P.S. guarda ora al futuro, con la volontà di continuare a lavorare per Naro e per i naresi.