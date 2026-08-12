Serie D. Tris di Pietro Terranova e la Nissa batte 1-3 la Jonica nell’ultimo test prima della pausa ferragostana

Terranova, Terranova, Terranova: è il triplice sigillo che la Nissa ha apposto al test congiunto vinto 1-3 con la Jonica, squadra di Eccellenza che la prossima stagione militerà nel Girone B. Una vittoria ottenuta alla distanza che è stata anche la maniera migliore per chiudere un ciclo di quattro impegni amichevoli, tutti vinti, nel corso dei quali il tecnico Ciccio Di Gaetano ha avuto modo di testare la condizione fisica del gruppo, ma anche i progressi in chiave tecnica e tattica.

A Santa Teresa Riva la Nissa ha interpretato il match in maniera brillante. Match winner dell’incontro è stato, per l’appunto, Pietro Terranova, autore della tripletta vincente con la quale la squadra biancoscudata del presidente Luca Giovannone s’è imposta sulla compagine peloritana.

Tre gol che hanno permesso alla Nissa di chiudere al meglio un match che la punta ha sbloccato ad inizio ripresa. I padroni di casa, tuttavia, hanno reagito con orgoglio pareggiando momentaneamente. Poi l’uno – due terrificante con il quale l’attaccante di Paceco ha griffato il risultato finale dell’incontro.

A questo punto, chiusa la fase del ritiro pre campionato con l’ennesimo successo, la Nissa potrà staccare la spina per la tradizionale pausa ferragostana prima della ripresa degli allenamenti. Il tutto nel contesto di un match che ha anche visto una buona presenza di tifo nisseno, segno che la Nissa, anche quando è impegnata fuori le mura amiche, attira sempre l’interesse e la presenza di tanti suoi tifosi. (Foto di Claudio Vicari – Nissa FC)