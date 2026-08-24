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San Cataldo. Il 29 agosto il cantautore Alessio Bondì alla Festa dell’Unità

Redazione 1

San Cataldo. Il 29 agosto il cantautore Alessio Bondì alla Festa dell’Unità

Lun, 24/08/2026 - 09:32

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SAN CATALDO. Alessio Bondì sarà alla Festa dell’Unità del 29 agosto a San Cataldo. Bondì è un cantautore palermitano che ha trasformato il dialetto siciliano in una lingua musicale contemporanea, intima e universale. Vincitore del Premio De André nel 2013 e della Targa SIAE al Premio Parodi nel 2014, ha costruito negli anni un percorso artistico capace di attraversare folk, soul, afro-funk, pop e musica di tradizione orale.

Dal debutto con Sfardo, finalista al Premio Tenco, fino a Nivuru, Maharìa e al più recente Runnegghiè, Bondì ha portato la Sicilia fuori dai confini del folklore, recuperandone suoni, parole e memorie per restituirli con uno sguardo profondamente attuale.

La sua ricerca lo ha condotto anche verso la musica arcaica siciliana, le registrazioni dei cantori popolari e le tradizioni orali dell’isola, fino alla fondazione del collettivo Lero Lero e al TEDx “Riprendiamoci il nostro blues!”. L’atteso evento si svolgerà presso la villa comunale dalle 21,30.

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