Rissa con spranghe e bottiglie in centro a Milano, Lupi: “Sicurezza centrale, Sala ha sottovalutato il problema”

(Adnkronos) – "L’ennesima rissa tra giovani a Milano nella zona di Porta Venezia dimostra quanto la sicurezza sia un tema centrale. Le forze dell’ordine e la prefettura lavorano con serietà e professionalità, ma il sindaco Sala ha sottovalutato per anni il problema". A commentare l'episodio violento documentato dall'Adnkronos è il leader di noi Moderati, Maurizio Lupi, in una nota. "Non servono slogan di grande impatto, che sono di scarsa efficacia, ma una strategia più ampia. Accanto al fermo contrasto alla criminalità, anche minorile, Milano – continua Lupi – deve ripartire da un progetto credibile per i prossimi dieci anni: rigenerazione urbana, case accessibili, sostegno a studenti e giovani lavoratori, valorizzazione del terzo settore e degli oratori. Noi Moderati ha ascoltato le realtà sociali, economiche e territoriali della città: senza ricucire il tessuto sociale, cresceranno disuguaglianze e insicurezza. Il centrodestra, forte di una coalizione unita e aperta alle migliori esperienze civiche, può offrire ai milanesi risposte concrete".

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