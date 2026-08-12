Motori. “Altofonte Festival dei Sapori e dei Motori”; attesa per il 10° Slalom Automobilistico Altofonte Rebuttone 

Motori ed eccellenze gastronomiche del territorio. Un’equazione semplice, ma di sicuro effetto. Altofonte si prepara ad ospitare una kermesse destinata a rimanere scolpita nella memoria collettiva. Lo Slalom Automobilistico Altofonte Rebuttone spegne le dieci candeline e si regala per l’occasione una intensa tre giorni con un ricchissimo e gustoso programma compreso nell’”Altofonte Festival dei Sapori e dei Motori”, da venerdì 11 a domenica 13 settembre.

L’iniziativa, voluta fortemente dalla Scuderia Armanno Corse Palermo animatrice dello slalom automobilistico, nasce con l’ambizioso e preciso obiettivo di valorizzare e quindi commercializzare le eccellenze agroalimentari, enogastronomiche e dolciarie siciliane (“pilastri” della dieta mediterranea), unendole alla passione per lo sport motoristico, in maniera tale da promuovere, in forma diretta ed innovativa, il turismo nel territorio, in questo caso Altofonte ed il suo hinterland.

Protagonista indiscusso del lungo weekend dedicato al ‘Festival dei Sapori e dei Motori’ sarà l’Olio extravergine d’oliva di Altofonte, il vero “Oro verde” del comprensorio. Saranno gli stessi produttori di Olio Evo parchitano, in stand appositamente allestiti nella centralissima e suggestiva piazza Falcone e Borsellino cuore di Altofonte, ad offrire ai presenti degustazioni gratuite di pane ed olio, sapore e tradizione nostrani ed a far conoscere le proprietà organolettiche e la storia del già citato “Oro verde”. Attorno a questa eccellenza ruoterà una ricca offerta di Street food tipico, che andrà a creare un polo di attrazione diretto ad un’ampia cornice di pubblico (compreso il crescente turismo straniero presente sull’isola), ma anche ai numerosi appassionati di motori che accorreranno da ogni parte della Sicilia.

Un’iniziativa che quasi nessuno, sinora, era riuscito a realizzare. Merito della Scuderia Armanno Corse Palermo (con al timone il presidente Nunzio Armanno ed il segretario-pilota Andrea Armanno), per averci creduto, ma pure delle istituzioni che hanno aderito al progetto. In primis il Comune di Altofonte, retto dal sindaco Gianluca Raccuglia, tra i maggiori promotori dell’evento gastronomico e motoristico, quindi la Regione Sicilia, tramite gli Assessorati Turismo, Sport e Spettacolo e dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea. Patrocinio, inoltre, della Città Metropolitana di Palermo. Ad affiancare nella parte logistica l’Armanno Corse è il Team Altofonte Corse, composto da appassionati del luogo.

“Abbiamo pensato ad un format innovativo – spiega Andrea Armanno, portavoce omonima scuderia – deputato a trasformare il piccolo centro alle porte di Palermo in una vera vetrina delle eccellenze enogastronomiche, culturali e sportive dell’isola, capace, come già detto sopra, di dialogare con un pubblico internazionale. Tra gli obiettivi principali vi è quello di creare aggregazione promuovendo la cultura dell’Olio extravergine di oliva di Altofonte, il suo territorio, la tradizione enogastronomica siciliana, la conoscenza e la valorizzazione dei tanti prodotti locali, il turismo esperienziale e lo Sport motoristico”.

“Scopo congiunto nostro e dell’Amministrazione comunale di Altofonte – aggiunge Armanno – è altresì quello di contribuire ad esaltare l’olivicoltura locale, creando un contatto diretto tra produttori e consumatori finali, di incrementare i flussi turistici, favorendo la permanenza dei visitatori per l’intero weekend, di promuovere l’immagine della Città di Altofonte a livello regionale, nazionale e internazionale come meta enogastronomica e di creare una sinergia virtuosa in cui sport e spettacolo facciano insomma da cassa di risonanza alla cultura ed alle tradizioni di casa nostra”.

Nel corso del weekend in oggetto, dall11 al 13 settembre, l’Altofonte Festival dei Sapori e dei Motori si animerà con numerosi stand e chioschi a tema nella citata piazza Falcone e Borsellino, con un programma davvero ricco e per tutti i gusti. Si comincerà venerdì, alle 17.00, con l’inaugurazione del “Villaggio dei Sapori” ed un’apposita area dedicata al percorso dell’Olio extravergine di oliva, alla presenza di autorità politiche e sportive, con la benedizione da parte di don Mario Campisi. Da qui in poi, spazio alle degustazioni gratuite dell’”Oro verde” di Altofonte, ad esposizioni di veicoli d’epoca e moderni ed a spettacoli d’intrattenimento all’aperto, grazie alla collaborazione dell’associazione MRT Auto Sport & Vintage di Roccamena (PA), del gruppo musicale siciliano “I Tarantula” (che proporrà balli folkloristici per le vie del paese) e dei commercianti dell’hinterland per l’atteso momento dedicato allo Street Food di qualità (con protagonisti capisaldi della tradizione sicula quali “u’ pani ca’ meusa”, le arancine, le stigghiole, pane e panelle, lo sfincione palermitano, le focacce tradizionali, i cannoli, le granite ed altro ancora). A chiudere la serata di venerdì 11 settembre Danza del ventre con Emanuela Monti, quindi il concerto musicale della band Whisky Stones e Dj set fino a notte.

Sabato 12 settembre, nel primo pomeriggio, operazioni preliminari per il 10° Slalom Altofonte Rebuttone, con presentazione dei piloti e delle vetture protagonisti. Più tardi, ancora “full immersion” con il Festival dei Sapori al Villaggio, con degustazioni di Olio Evo, Street Food, esposizione di veicoli storici a cura del “Solfare Historic Car Abarth Day” Agrigento, esibizioni da parte del gruppo “Skylark Danza” Altofonte e concerto musicale, in chiusura, della band “Noi Eros Tribute Band”. In entrambe le giornate a disposizione, inoltre, un simulatore di guida per il divertimento di adulti e dei più giovani.

Conduttrice del weekend consacrato al “Festival dei Sapori e dei Motori” di Altofonte sarà la giovanissima ma già affermata trapanese Serena Giacalone, recente vincitrice del Premio quale miglior attrice al Festival Internazionale di Djerba, in Tunisia, per la sua interpretazione nel docufilm “Time to love”, nonché appena premiata per il miglior format televisivo siciliano, da lei condotto negli studi di una tv privata trapanese, in ambito “Speciale Sport”.

Lo Slalom Automobilistico Altofonte Rebuttone 10a edizione si disputerà domenica 13 settembre al meglio di 3 manche cronometrate (precedute dalla ricognizione per i concorrenti ammessi alla gara), su un tracciato della lunghezza di 3,800 km ricavato tra le strade provinciali n. 5 e n. 5 Bis che collegano i comuni di Altofonte e Piana degli Albanesi. La sfida tra i birilli avrà validità quest’anno per il Campionato siciliano e metterà in palio ancora una volta la Coppa Ninni Mulè. Ad imporsi nel 2025 fu il mazarese Giuseppe Giametta (su Gloria B5 Evo Suzuki), davanti al misilmerese Riccardo Cerniglia (Bogani SN84 Suzuki) ed al nebroideo Luca Radici, al volante del prototipo Vst Semog Bravo Sport.

Ulteriori informazioni sul 10° Slalom Altofonte Rebuttone e sul Festival dei Sapori e dei Motori potranno essere reperite visitando il sito internet ufficiale www.scuderiaarmannocorse.com e sui canali social di riferimento.