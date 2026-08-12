Cina, al via prove di navigazione sul canale Pinglu in vista dell’inaugurazione

NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sono partite oggi le prove di navigazione sul canale Pinglu, segnando un passaggio fondamentale verso l’apertura prevista per settembre di questa importante via d’acqua in Cina.

Le prove sono iniziate quando una nave da 5.000 tonnellate, senza carico, è partita dall’area di servizio di Xinfu lungo il canale, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang.

Alle prove prenderanno parte quattro navi rappresentative delle principali tipologie che dovrebbero utilizzare il canale, ovvero navi da 5.000 tonnellate con e senza carico, oltre a imbarcazioni da 3.000 e 1.000 tonnellate a pieno carico.

I test valuteranno la navigazione sia in condizioni normali che avverse ed esamineranno se le vie d’acqua, le chiuse, gli ancoraggi, le aree di servizio e le strutture per la navigazione del canale siano pronti per l’operatività.

Le navi percorreranno i tratti principali del canale ed effettueranno test che includono il passaggio attraverso le chiuse, l’incrocio e il sorpasso di altre imbarcazioni, le manovre di virata, l’attracco in condizioni di marea e la navigazione notturna.

Sono previsti ulteriori test in condizioni potenzialmente pericolose, come lo scarico dei bacini idrici, le piene degli affluenti e la combinazione di venti forti e alte maree.

Le navi impiegate nei test sono dotate di sistemi di posizionamento BeiDou, droni e sensori per raccogliere dati sui percorsi, sui movimenti, sulle correnti d’acqua e sulle distanze di sicurezza tra le imbarcazioni.

Progettato per accogliere navi fino a 5.000 tonnellate, il canale Pinglu, lungo 134,2 chilometri, è il primo grande progetto cinese di canale fluviale-marittimo pianificato e coordinato a livello nazionale dal 1949.

Gli esperti ritengono che possa ridurre i tempi di trasporto, abbassare i costi logistici e rafforzare i collegamenti tra le regioni interne occidentali della Cina e il Sud-Est asiatico.

Estendendosi dal fiume Pingtang, nella città di Hengzhou, nel Guangxi, fino al golfo di Beibu, nel Mar Cinese Meridionale, il canale costituisce la spina dorsale del Nuovo corridoio commerciale internazionale terra-mare del Paese, che si è trasformato in una rotta strategica di collegamento tra le regioni interne della Cina, l’ASEAN e altri mercati globali.

Nel 2025, il servizio ferroviario del corridoio ha movimentato il volume record di 1,425 milioni di TEU (unità equivalenti a container da 20 piedi) di merci, con un aumento del 47,6% su base annua. All’inizio di luglio 2026, la sua rete raggiungeva 593 porti in 128 Paesi e regioni.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).